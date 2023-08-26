بايدن وابنه هانتر يُواجهان اتهامات جديدة بالرشوة (تفاصيل)

اتهم المدعي العام الأوكراني السابق "فيكتور شوكين"، الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، بأنه دفع مليار دولار للسلطات الأوكرانية مُقابل إقالته من منصبه في عام 2016، حسبما أفادت قناة "فوكس نيوز"، اليوم السبت.

وقال شوكين في حديث لقناة "فوكس نيوز"، تم بثه يوم الجمعة: "لا أريد أن أتعامل مع وقائع غير مثبتة، لكنني شخصيًا على قناعة بأنه تم دفع رشوة لهم".

وزعم أن بايدن "دفع مليار دولار مقابل إقالتي"، متسائلًا: "ألا يعتبر ذلك حالة فساد بحد ذاته؟".

مُمارسة الضغوط السياسية على سلطات أوكرانيا:

ويُواجه بايدن اتهامات باستخدام نفوذه عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي في إدارة باراك أوباما، لمساعدة أعمال نجله هانتر بايدن، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسية على سلطات أوكرانيا، حيث كانت لنجله فيها مشاريع تجارية.

وكان جو بايدن قد نفى مرارًا مشاركته في أعمال ابنه، وتجري لجنة نيابية في الكونغرس تحقيقًا في هذا الشأن.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء أن المستشار الجديد للبيت الأبيض سيكون إد سيسكل، المحامي السابق لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وفي بيان له، أوضح بايدن قائلًا: "إن خبرات إد سيسكل العديدة في الخدمة العامة ومسيرته المهنية في الدفاع عن سيادة القانون تجعله الخيار الأمثل للعمل كمستشاري المقبل للبيت الأبيض".

هذا وسيتولى سيسكل منصبه خلال فترة حرجة للبيت الأبيض، حيث يخوض بايدن السباق الرئاسي لإعادة انتخابه وتجري تحقيقات للكونغرس وللقضاء بشأن إدارته وعائلته.

جدير بالذكر أن إد سيسكل ساعد في صياغة الرد على تحقيقات الكونغرس في هجوم بنغازي عام 2012 الذي حصد أرواح أربعة أمريكيين، من بينهم السفير الأمريكي.