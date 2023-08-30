شركات الطيران الأمريكية تلغي ما يزيد عن 900 رحلة جوية

قامت شركات الطيران الأمريكية، اليوم الأربعاء، بإلغاء أكثر من 900 رحلة جوية، نتيجة وصول إعصار إداليا شديد الخطورة، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية فلايت أوير.

إلغاء رحالات الطياران

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال موقع "فلايت أوير" لتتبع حركة الطيران، إن شركة “ساوث وست إيرلاينز” ألغت أكثر من 200 رحلة، بينما ألغت شركة “دلتا إيرلاينز” 148 رحلة جوية، وألغت مجموعة “أمريكان إيرلاينز” 98 رحلة جوية، وتأجلت أيضا نحو 795 رحلة.

وألغت مطارات في مدن تامبا وكلير ووتر وتالاهاسي رحلاتها وعملياتها التجارية، قبل وصول إداليا، وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بأن إعصار إداليا ضرب ساحل فلوريدا.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، يتحرك إعصار إداليا الآن بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، وتصل سرعة الرياح إلى 205 كيلومترا في الساعة.