أنس جابر  في الدور الثاني لبطولة أمريكا للتنس

صعدت التونسية أنس جابر المصنفة الخامسة عالميًا للدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس ضمن بطولات الجراند سلام الكبرى فئة 2000 نقطة.

لتلتقي مع التشيكية ليندا نوسكوفا التي صعدت على حساب الأمريكية ماديسون برينجيل لنفس الدور.

فازت أنس على الكولومبية كاميلا أوسوريو بمجموعتين دون رد، في مباراة استغرقت ساعة و 58 دقيقة.

وفازت أنس في المجموعة الأولى بنتيجة 7–5، ثم واصلت تفوقها في المجموعة الثانية بنتيجة 7–6 بعد التفوق في شوط كسر التعادل؛ لتفوز بالمباراة وتتأهل للدور الثاني.

وودعت المصرية ميار شريف المصنفة رقم 33 عالميًا منافسات بطولة أمريكا المفتوحة من الدور الأول، بعد الخسارة أمام الصينية تشو لين بنتيجة مجموعتين دون رد.

وتفوقت الصينية في المجموعة الأولى بنتيجة 6–3، ثم واصلت تفوقها في المجموعة الثانية بنتيجة 7–5.