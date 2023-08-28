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الإثنين 28 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بسبب إداليا.. أمريكا تعلن حالة الطوارئ

العاصفة المدارية
العاصفة المدارية إداليا

 أعلنت أمريكا حالة الطوارئ، في ولاية فلوريدا بالتزامن مع اقتراب العاصفة المدارية إداليا، بحسب بيان البيت الأبيض.

 

 

 العاصفة المدارية إداليا، تشكلت في منطقة البحر الكاريبي، ومن المتوقع أن تشتد لتتحول إلى إعصار، مما قد يؤدي إلى هبوب رياح عاتية وارتفاع الأمواج في كوبا وفلوريدا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

 

 رياح تبلغ سرعتها نحو 145 كيلومترًا في الساعة:

 وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، الأحد، أن العاصفة تحمل رياحًا سرعتها 65 كيلومترًا في الساعة، وقد تصل إلى الفئة الأولى برياح تبلغ سرعتها نحو 145 كيلومترًا في الساعة عندما تصل إلى اليابسة في فلوريدا، الأربعاء المقبل، بحسب التوقعات.

 

 والعاصفة حاليًا بالقرب من قناة يوكاتان على بعد 130 كيلومترًا تقريبًا بين الشرق والشمال الشرقي من كوثوميل في المكسيك.

 

 ظروف جوية تهدد الحياة:

 وتتوقع هيئة الأرصاد في ميامي، أن تؤدي العاصفة "إداليا" إلى "ظروف جوية تهدد الحياة وسيول بسبب الأمطار الغزيرة على امتداد أجزاء من الساحل الغربي لفلوريدا وأقصى شمال تكساس بحلول الثلاثاء"، وفرض حاكم فلوريدا رون دسانتيس "حالة الطوارئ في 33 مقاطعة في الولاية السبت الماضي".

 

 

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