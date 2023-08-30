قرار حكومي بانتهاء انقطاع الكهرباء خلال أيام.. فيديو

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الحكومة ستصدر خلال أيام قرارًا بإنهاء انقطاع الكهرباء من أجل تخفيف الأحمال بالتزامن مع بدء شهر سبتمبر.

وأضافت خلال تقديمها برنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الأربعاء، أنه توجد شائعات ترددت عن نية الحكومة تمديد عمل يوم من المنزل لموظفي الحكومة، مؤكدة أن من يوم الأحد المقبل سيكون كافة الموظفين في مكاتبهم.

ولفتت إلى أن قرار جدول تخفيف الأحمال على المناطق استغنت عنه بعض المناطق، وصرحت الإدارات المحلية بأنهم ليسوا بحاجة إليه.

وكان الإعلامي أحمد موسى أعلن عن موعد انتهاء مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء، مشيرًا إلى أنه يتبقى نحو أسبوعين على تخفيف أحمال الكهرباء وسيتم العودة إلى الوضع الطبيعي في شهر سبتمبر المقبل وربما منتصفه على أقصى تقدير.