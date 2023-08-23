موعد انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء، والذي يتوقف على انتهاء خطة تخفيف الأحمال التي يتم اتباعها على مستوى الجمهورية، حيث تشهد البلاد منذ 17 يوليو 2023 مع الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة انقطاعًا للتيار الكهربائي.

الغاز الطبيعي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كشف في وقتٍ سابقٍ أن مصر تحتاج في الذروة إلى 33 جيجا بتكلفة 129 مليون متر مكعب من الغاز والمازيوت يوميا، مؤكدًا وجود الغاز الطبيعي متاح لكن المازوت نستورد بعضه بقيمة تتراوح ما بين 250 و300 مليون دولار.

موعد انتهاء مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء

وفي سياق ذلك أعلن الإعلامي أحمد موسى عن موعد انتهاء مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء، مشيرًا إلى أنه يتبقى نحو أسبوعين على تخفيف أحمال الكهرباء وسيتم العودة إلى الوضع الطبيعي في شهر سبتمبر المقبل وربما منتصفه على أقصى تقدير.

خطوات لشحن كارت العداد مسبق الدفع

وفي سياق آخر يمكن للمواطنين يجب اتباع خطوات لشحن كارت العداد مسبق الدفع بجميع شركات توزيع الكهرباء عن طريق الفيزا، ويمكن تحميل تطبيق "سهل" الخاص بشحن كارت عداد الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

عداد الكهرباء

حيث يستطيع العميل تسجيل الدخول إلى البرنامج من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور، وبتمرير كارت عداد الكهرباء على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات، كما يتم النقر على تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت شحن عداد الكهرباء.

كما تشمل خطوات شحن الكارت الضغط على اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم الضغط على توجه بالدفع.