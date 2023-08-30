بعد قليل .. فاركو  يلتقي البنك الأهلى وديًا

يلتقي فاركو نظيره البنك الأهلى مساء اليوم الاربعاء في لقاء ودي يٌقام على ستاد برج العرب استعدادًا للموسم الجديد .

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يخوض فاركو هذا اللقاء لتجربة العديد من لاعبي الفريق بجانب تواجد الصفقات الجديدة خلال المباراة الهامة للبنك الأهلى .

موعد مباراة فاركو والبنك الأهلى الودية

تبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين فاركو البنك الأهلى مساء اليوم الاربعاء الموافق 30 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلى و فاركو

لم تحدد حتي الان اي جهه اعلامية لنقل أحداث المباراة التي تجمع بين البنك الاهلى وفاركو التي تتنطلق بعد قليل على برج العرب.

ومن المقرر أيضا أن يختتم فريق البنك الأهلي معسكره المغلق بودية الإتحاد السكندري غدا الخميس إستعدادا للموسم الجديد