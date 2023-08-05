فاركو يضم ثنائي فريق المجد

أعلن نادي فاركو، تعاقده بشكل رسمي مع لاعبين جدد من أجل تدعيم صفوف الفريق البرتقالي في بداية الموسم الجديد.

نجح فاركو في التعاقد مع ثنائي فريق المجد السكندري، يوسف رزين وسيف الشرقاوي، بعقد يمتد 5 مواسم لكل منهما.

وأنتقل الثنائي إلى فاركو، بعدما نجح المجد في التعاقد مع محمود فرحات ومحمد صلاح ثنائي إنبي في صفقة انتقال حر، وأحمد فهمي لاعب نادي بلقاس.



في سياق متصل، نجح مسئولو نادي فاركو في ضم محمد عز أبوالحسن لاعب نادي حدائق الأهرام "مواليد 2003" وسبق له اللعب لمنتخب الشباب ويلعب في وسط الملعب.

وكان قد تم ضم اللاعب بعد مفاوضات مكثفة وصراع مع الكثير من الأندية وحسمت رغبة اللاعب انتقاله إلى فاركو وتم ضمه بمقابل مالي كبير مع وجود شرط في العقد بنسبة في إعادة البيع ويتمتع عز بموهبة كبيرة ولديه مهارات وإمكانيات فنية وبدنية مميزة.

وصرح المهندس محمد نافع، رئيس نادي حدائق الأهرام، بأن اللاعب تلقي أكثر من عرض من بعض أندية الدوري الممتاز نظرًا لموهبته الكبيرة لكن فاركو كان الأكثر جدية وسرعة في حسم الأمور لهذا انتقل اللاعب إلى صفوفه.