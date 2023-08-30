أول تعليق من البيت الأبيض على الأوضاع في الجابون بعد الانقلاب

أعلن "البيت الأبيض"، أنّه "يتابع من قُرب" الوضع في الجابون، إذ حصل انقلاب عسكري هو الأحدث في إطار سلسلة الانقلابات على السلطة في أفريقيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنّ "الوضع مقلق جدًا، نراقب ذلك عن كثب وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم فكرة المُثل الديمقراطية التي يعبّر عنها الشعب الأفريقي".

النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية:

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عسكريون في الجابون "إنهاء النظام القائم" في البلاد، وذلك بُعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السبت الماضي التي كرّست فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

وبذلك، تم وضع رئيس الجابون "قيد الإقامة الجبرية" محاطًا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"، على ما أعلن الأربعاء العسكريون الذين قاموا بانقلاب صباحًا.

من جهته، أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، أن باريس "تدين الانقلاب العسكري الجاري حاليًا" في الجابون، مشيرًا الى أن فرنسا "تراقب بانتباه شديد تطورات الوضع".

كما صرّح الجنرال بريس أوليغي نغويما، قائد الحرس الجمهوري في الغابون، بأن الرئيس علي بونغو أونديمبا أقيل من منصبه لكنه سيحتفظ بجميع حقوقه المدنية.