كلية القانون بجامعة بدر تعلن تفاصيل انتهاء فعاليات التدريب الصيفى

أعلن الدكتور السيد العربى، عميد كلية القانون بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن وحدة التدريب الطلابى فى كلية القانون بجامعة بدر فى القاهرة نظمت التدريب الصيفى للطلاب المنقولين إلى المستوى الرابع المكلفين بآداء التدريب الصيفى، وذلك بالتعاون مع مؤسسة القضاء المصرى ممثلة فى "محكمة السويس الإبتدائية"، وبرعاية المستشار الدكتور طارق أبوزيد رئيس الإستئناف ورئيس محكمة السويس الإبتدائية.

التدريب الصيفى للطلاب

وأوضح عميد الكلية أن التدريب الصيفى للطلاب يعتبر من المتطلبات الإلزامية للطلاب لأن الطالب لا يستطيع التخرج بدون إجتياز التدريب الصيفى.. مشيراً أن ذلك يأتى بعد المرحلة الأخيرة وهى مرحلة لجنة تقييم الطلاب التى يتم من خلالها تقييم التكليفات والتقارير المطلوبة من الطلاب طوال فترة التدريب الصيفى وإعلان نتائج الإجتياز للطلاب بعد إعتمادها من مجلس الكلية.

وأعرب الدكتور إسلام أحمد البريرى، مدير وحدة التدريب الطلابى فى كلية القانون بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن التدريب الصيفى للطلاب يتم على مرحلتين، المرحلة الأولى التدريب الخارجى ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات القانونية المختلفة والهيئات القضائية خلال الفترة من 15 يوليو إلى نهايته، وذلك بتقسيم الطلاب إلى مجموعات ولكل مجموعة مرشد أكاديمى يشرف على التدريب.

وأكد مدير وحدة التدريب الطلابى فى كلية القانون بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن المرحلة الثانية هى مرحلة التدريب الخارجى، والتى يتم فيها تنظيم العديد من اللقاءات التدريبية وورش العمل بإنتداب بعض من المحاضرين من الجهات القضائية المختلفة لتدريب الطلاب على الحالات العملية والقضايا التطبيقية، وذلك خلال الفترة من أول أغسطس الجاري حتى منتصف سبتمبر المقبل.