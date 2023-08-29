جامعة بدر تستضيف طلاب جامعة الطفل في محاضرات تعريفية

أعلن الدكتور تامر عبداللطيف، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن ورش ومعامل الكلية إستضافت طلاب جامعة الطفل ضمن فعاليات برنامج "جامعة الطفل"،مشيراً إلى أنه تم إعطاء محاضرة للطلاب للتعريف بأقسام الكلية ودورها الحيوى فى المجتمع ومجالات الصناعة المتعددة والمتنوعة.

جاء ذلك في إطار تعزيز برامج العلوم الفنية والتصميمية التطبيقية؛ لدى تلاميذ وطلاب المدارس الذين يمثلون الباحثين والعلماء بمصر فى المستقبل.

وكشف عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن الطلاب كان لديهم إستجابة ملحوظة وقاموا بطرح الأسئلة وتمت الإجابة عنها بالكامل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ونفذ بعض الأطفال الإسكتشات الفنية؛ ليظهروا مدى إستفادتهم والتعبير عن آرائهم، لافتاً إلى أن تلك الخطوة تنمى التفكير العلمى والنقدى والإبداعى وحل المشكلات لدى طلاب جامعة الطفل؛ بجانب مهارات التطبيق العملى فى سياق نهج منظومة التعليم الأكاديمى.

وأشار"عبداللطيف" إلى أن الزيارة تمت على مدار يومين لصقل مهارات الطلاب من جامعة الطفل وحثهم على العمل والإبتكار وتنفيذ الأعمال الفنية التطبيقية، فى إطار إهتمام جامعة بدر فى القاهرة بالمساهمة فى تنمية قدرات المجتمع فى شتى المجالات المختلفة، منوهاً بأن إدارة الكلية حرصت على الإشتراك فى برنامج جامعة الطفل تحت مظلة الجامعة، بالتعاون مع الدكتورة جيهان حمزة مديرة البرنامج ورئيسة مكتب التايكو ونادى ريادة الأعمال بجامعة بدر.

وكانت الزيارة تحت إشراف الدكتورة وسام أونسى رئيس قسم تصميم المنتجات فى الكلية، المعيد المهندسة علا فوزى، المعيدة مريم طايع.



