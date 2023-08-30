فعاليات القافلة الرياضية الثالثة للأحياء السكنية بالوادي الجديد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد إدارة التنمية الرياضية قافلة رياضية في منطقة "أبو خالد" ضمن خطة القوافل الرياضية للأحياء الشعبية والتي تعد جزءًا من خطة نشاط الإدارة للقوافل الرياضية لشهر أغسطس 2023. شارك في القافلة حوالي 75 مشاركًا، حيث تم تنظيم ألعاب صغيرة ومسابقات رياضية وترفيهية.

ذكر بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن القوافل تهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع المراحل السنية، بما في ذلك الشباب والفتيات والأطفال، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة مثل المشي والجري والتمارين الرياضية. يهدف ذلك إلى تحقيق أكبر مشاركة في ممارسة النشاط الرياضي وفتح الباب أمام الفوائد الصحية التي يتمتع بها النشاط البدني للأسر وجعل الرياضة أسلوب حياة.

ويجدر بالذكر أن تم توزيع جوائز وهدايا للمشاركين بالقافلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، تأتي هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى متابعة اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتوجيهات متابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

فعاليات القافلة الرياضيه الثالثة للأحياء السكنية بالشباب والرياضة بالوادي الجديد

فعاليات القافلة الرياضيه الثالثة للأحياء السكنية بالشباب والرياضة بالوادي الجديد

فعاليات القافلة الرياضيه الثالثة للأحياء السكنية بالشباب والرياضة بالوادي الجديد

فعاليات القافلة الرياضيه الثالثة للأحياء السكنية بالشباب والرياضة بالوادي الجديد

فعاليات القافلة الرياضيه الثالثة للأحياء السكنية بالشباب والرياضة بالوادي الجديد