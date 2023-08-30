نفذ مركز شباب صنعاء بالوادي الجديد جلسة برلمانية بحضور تامر محمد عبد الخالق، رئيس مجلس الإدارة للمركز. وتأتي هذه الجلسة في إطار جهود مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد لدعم بناء جيل قادر على القيادة واستخدام الأدوات البرلمانية الصحيحة.

وأكد بهاء شوقى، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، على أهمية دعم المديرية لهذا البرنامج وتأكيدها على توفير التدريب المناسب والوعي اللازم للشباب، بهدف تحويلهم إلى سفراء مشرقين قادرين على العمل السياسي المستقبلي بالمعرفة والوعي. يهدف هذا البرنامج إلى صقل خبرات الشباب وقدراتهم على نقل متطلبات المجتمع وتقديم صورة واضحة للتنفيذين لخدمة مجتمعهم.

وانطلقت الجلسة بتلاوة جدول الأعمال، وتم تقديم طلبات الإحاطة وطرح الأسئلة من قبل الأعضاء المشاركين. وتم التأكيد على ضرورة عدم تلقي أي اعتذار من أعضاء برلمان صنعاء، مما يعكس اهتمامهم وتفانيهم في ممارسة العمل السياسي.

يأتي هذا النشاط تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات من اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ومتابعة من بهاء شوقى، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

تعتبر هذه الجلسة البرلمانية فرصة هامة للشباب لممارسة العمل السياسي وتطوير خبراتهم في هذا المجال. ومن المتوقع أن يستفيد الشباب المشاركون من هذه الجلسة في تحسين قدراتهم ومهاراتهم ورؤيتهم السياسية المستقبلية.

شباب الوادى الجديد ينفذ جلسة برلمانية بمركز شباب صنعاء بالخارجة

شباب الوادى الجديد ينفذ جلسة برلمانية بمركز شباب صنعاء بالخارجة

شباب الوادى الجديد ينفذ جلسة برلمانية بمركز شباب صنعاء بالخارجة

شباب الوادى الجديد ينفذ جلسة برلمانية بمركز شباب صنعاء بالخارجة

شباب الوادى الجديد ينفذ جلسة برلمانية بمركز شباب صنعاء بالخارجة