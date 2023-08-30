لعدم تواجدها.. نقل طبيبة من هرية رزنة لخارج الوحدة

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، بمراكز ومدن الزقازيق وههيا، في يومها السابع والستين على التوالي، والتي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية.

وتفقد وكيل الوزارة، عمل الفرق الطبية بكل من وحدة طب الأسرة بهرية رزنة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، ووحدة طب الأسرة بالعدوة التابعة للإدارة الصحية بههيا، وتم التأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة.

وتابع أيضا مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الالكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

وقرر وكيل الوزارة، أثناء المرور بنقل طبيبة وحدة هرية رزنة خارج الوحدة وتوزيعها حسب حاجة العمل، لعدم تواجدها بالنوبتجية المكلفة بها، موجها بعمل الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مع متابعة أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، والتأكد من تطعيم أي أطفال متخلفة عن التطعيم.