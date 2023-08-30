القيمة السوقية للعملات المشفرة تقفز بأكثر من 50 مليار دولار

ارتفعت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة بأكثر من 50 مليار دولار امريكي، بعد أن خسرت هيئة الأسواق والبورصات الأميركية حكما قضائيا لصالح شركة GRAYSCALE للاستثمار فيما يخص صندوقها الاستثماري المرتبط بعملة بيتكوين.

العملات المشفرة

وارتفع سعر عملة بيتكوين بأكثر من 2000 دولار امركي يوم أمس ليتجاوز سعرها حاجز 28 ألف دولار امريكي.

وتعتبر الخسارة القضائية لـ "SEC" هي الثانية في غضون أسابيع بعد خسارتها لحكم قضائي لصالح شركة "RIPPLE" المصدرة لعملة "XRP" ما شكل دعما لسوق العملات المشفرة.

الدولار الأمريكي يتعافى مع ترقب المستثمرين لمزيد من المؤشرات على مسار الفيدرالي

الدولار الأمريكي

عوض الدولار الأميركي بعض الخسائر الحادة التي تكبدها في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات من سوق العمل تلمسا لمؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي ، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها الين واليورو، بما يصل الى نحو0.09% ليصل إلى مستوى سعر 103.64.

وتراجع المؤشر بما يصل نسبته نحو 0.39% أمس الثلاثاء في أسوأ أداء يومي منذ شهر ونصف الشهر، وزاد سعر الدولار الأميركي مقابل الين ليصل بما يصل الى نحو 0.23% ليصل إلى مستوى 146.205 ين، بحسب الاسواق العربية.

وانخفضت أسعار اليورو الأوروبي مقابل الدولار الأميركي بما يصل الى نحو 0.18% ليصل إلى مستوى سعر 1.0860 دولار بعد زيادته بنسبة 0.56% مساء.

وانخفض الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي بما يصل الى نحو 0.46%، ولم يطرأ عليه تغير يذكر في وقت لاحق من الجلسة وجرى تداوله مقابل 0.64775 دولار.

وهبط اليوان الصيني على نحو طفيف في المعاملات الخارجية وجرى تداوله عند مستوى سعر 7.3002 مقابل الدولار لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المتدني الذي سجله في 17 أغسطس عند 7.3490 دولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية انخفضت عملة بتكوين بما يصل الى نحو 0.94% لتصل إلى مستوى سعر 27465 دولار بعد صعودها بأكثر من ألفي دولار في الجلسة السابقة لتقترب من أعلى مستوى في أسبوعين عند 28142 دولار.