أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة بالمنيا

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية ، اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 ، حالة من الإستقرار بشركات الصرافة العاملة بمحافظة المنيا، حيث استقر الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي والريال السعودي على نفس المستويات السابقة .

وسجل الدولار نحو 30.82 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيه للبيع، سجل اليورو نحو 33.54 جنيه للشراء، و33.69 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 39.29 جنيهًا للشراء، 39.47 جنيهًا للبيع، وسجل الفرنك السويسري نحو 35.08 جنيهًا للشراء، و35.24 جنيهًا للبيع، وسجل الريال السعودي نحو 8.22 جنيهًا للشراء، و8.25 جنيهًا للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 100.10 جنيهًا للشراء، و100.56 جنيهًا للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيهًا للشراء، و8.43 جنيه للبيع،100 ين ياباني نحو 21.12 جنيه للشراء، و21.21 جنيهًا للبيع، وسجل الدولار الأسترالي نحو 19.82 جنيهًا للشراء، و19.91 جنيهًا للبيع، وسجل الدينار البحريني نحو 81.77 جنيهًا للشراء، و82.14 جنيهًا للبيع، وسجل الريال العماني نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.62 جنيهًا للبيع، وسجل الريال القطري نحو 8.45 جنيهًا للشراء، و8.49 جنيهًا للبيع، وسجل الدينار الأردني نحو 43.42 جنيهًا للشراء، و43.72 جنيهًا للبيع، وسجل اليوان الصيني نحو 4.23 جنيهًا للشراء، و4.25 جنيهًا للبيع.