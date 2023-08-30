المؤبد لتاجر مخدرات وتغريمه 200 ألف جنيه فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم " ه.ن.ع" بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي 200 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط والمبلغ المضبوط، وكذلك السيارة، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة.

تفاصيل القبض على متهم بالاتجار في المخدرات في الاسكندرية

ترجع تفاصيل الواقعة في القضية المقيدة برقم 10729 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهم بالاتجار في المخدرات بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " ه.ن.ع" عاطل، وشقيقه بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وتفتيش شخصهما ومسكنهما.

عقب تقنين الإجراءات أثناء قيام المتهمين باستخدام سيارة لتوزيع مخدر الهيروين على عملائهما، وأثناء تسليمهما كمية لاثنين من عملائهما وعند القبض عليهما، لاذا بالفرار، وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة جلدية تحوي بداخلها على 3 أسطوانات لمخدر الهيروين، وكيس بداخله 23 لفافه هيروين ومبالغ مالية، وميزان رقمي، والسيارة المضبوطة ، وتمكنت وحدة ضباط تنفيذ الأحكام من ضبط المتهم " ه.ن.ع" وتقديمه للمحاكمة .

في الوقت نفسه، تبين من تقرير المعمل الكيماوي، أنها ثلاث أسطوانات تزن 594,73 جرام، و23 لفافة 102,39 جرام واللفافات الملقاه لعملائهما وزنت 3,67جرام، و 4,66 جرام.

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.