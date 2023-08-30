مستشار الرئيس: متحور كورونا الجديد ليس خطيرا وأعراضه تشبه البرد (فيديو)

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، تطورات متحور فيروس كورونا، الجديد الذي يهدد العالم، قائلا: "إن تحور الفيروسات التنافسية التي تصيب الجهاز التنفسي "طبيعي" جدًا، من أجل أن يبقى الفيروس على قيد الحياة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا خرجت منه متحورات كثيرة، موضحًا أن المتحور الجديد، يعد أكثر انتشارًا ويصيب عدد أكبر من الأشخاص، لكن الحالات قليلة ودرجة الخطورة قليلة.

وأشار إلى أن الأعراض المصاحبة لهذا المتحور تشبه بشكل كبير أعراض نزلات البرد، مثل احتقان الأنف وعطسة وآلام في الجسم.

كيفية مواجهة متحور كورونا

وأوضح أنه قد يتعرض بعض الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو كبار السن لمضاعفات، ناصحا بتناول خافض للحرارة مثل الباراسيتامول حسب الحاجة، وفي حالة حدوث مضاعفات يجب استشارة الطبيب.

وأكد أن الحالات في مصر لا تشكل تفشيًا ولا توجد حالات خطيرة أو وفيات حتى الآن، لافتا إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية وتجنب التجمعات الكبيرة كإجراء وقائي.

ونصح المصابين بالفيروس بالبقاء في المنزل لمدة يومين أو ثلاثة أيام على الأقل، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

وذكر أن استخدام المناديل الورقية لا ينقل العدوى، وعند الخروج من المنزل يجب تجنب استخدام وسائل النقل العامة.

متحور كورونا أكثر انتشارا من السلالات السابقة

وأشار إلى أن كل دول العالم ومنظمة الصحة العالمية أشاروا إلى أن هذا المتحور الجديد من سلالة فيروس كورونا وهو أكثر انتشارا، لأنه عندما يحدث متحور جديد أو حدث كى يتغلب الفيروس على مناعة الجسم الذى يصاب بهذا الفيروس.

ولفت محمد عوض تاج الدين إلى أن العالم أكد أن ليس له تداعيات خطيرة وأن الإصابة بسيطة وتؤدى لأعراض معتادة، وهناك ترقب شديد فى مصر ومتابعة وعدد الحالات قليلة والأعراض بسيطة ولم يسجل إنتشار وبائى له.

تابع محمد عوض تاج الدين، لا يوجد بمصر ما يستعدى إيجاد لقاح جديد، لكن هناك فئات الأكثر عرضة للمضاعفات والمشاكل من أى فيروس ونسعى لإعطائها بعض اللقاحات ضد فيروس الإنفلونزا أو كورونا.