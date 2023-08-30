الفرق بين متغير EG.5 ومتحور BA 2.86 الجديد لفيروس كورونا

تعاني البشرية بين الحين والآخر من ظهور سلالات ومتحورات جديدة لوباء كورونا، وآخر تلك السلالات أوميكرون الذي الذي أنجب للعالم ما يزيد عن 600 متحور، آخرهم تفشى متحورا إيريس وBA 2.86، وهما من سلالة XBB المنحدرة من أوميكرون.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن تلك المتغيرات تخضع حاليًا للمراقبة لا سيما بعد مساهمتها في زيادة الحالات عبر دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين، فيما يظهر المتغير الفرعي الجديد قفزة تطورية غير مسبوقة مع ما يقرب من 34 طفرة جديدة، وذلك بالمقارنة مع المتغير الفرعي أوميكرون.

وتستعرض “بوابة الوفد” في سياق التقرير التالي الفرق بين متحور إيريس ومتحور BA 2.86 لفيروس كورونا:

الفرق بين متحور إيريس ومتحور BA 2.86 لفيروس كورونا

تعتبر السمة المشتركة بين المتحورين هو انتقالهما خلال قطرات الجهاز التنفسى من اللعاب والأنف.

يُظهر متحور إيريس معدلًا مرتفعًا بشأن انتقال العدوى، لكن BA 2.86 ينتج عنه أعراض إضافية، منها الإسهال والتهاب الملحمة والطفح الجلدي بحسب "تايمز أوف إنديا".

ومن أبرز أعراض إيريس السعال، والحمى، والسعال، وآلام العضلات، وضيق التنفس والصداع، والتهاب الحلق، وفقدان حاستي الشم والتذوق.

أوضحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي أن المتحور (بي.إيه.2.86) ربما يكون أكثر قدرة على إصابة أشخاص أصيبوا من قبل بفيروس كورونا أو حصلوا على تطعيمات وقائية.

من غير المرجح أن يتسبب BA 2.86 في موجة شديدة من المرض الخطير والوفيات نظرا لارتفاع مناعة الأشخاص في أنحاء العالم بفعل التطعيمات والإصابات السابقة.