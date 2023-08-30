الأعراض الخفية لمتحور كورونا EG5

أثار ظهور المتحور الجديد لكورونا EG5 موجة من القلق بمصر، عقب إعلان وزارة الصحة عن ظهور حالتين إيجابيتين لمتغير إيريس أو Eg.5 فى مصر.

ويراقب العلماء حول العالم حاليا ثلاثة متغيرات جديدة لفيروس كورونا وهى: Eg.5 أو متغير إيريس، ومتغير BA.2.86 ومتغير فورناكس الذى تم اكتشافه كأحدث سلالة، وبالرغم من انتشار هذه المتغيرات فإن الهيئات الصحية حول العالم أكدت أنه حتى الآن لم يظهر أى دليل قوى على حدوث تغيير فى أعراض كورونا مقارنة بتلك التى شوهدت فى الموجات السابقة.

أبرز أعراض المتحور الجديد EG5

وتأتي أبرز أعراض المتحور الجديد EG5 والذي يصيب الجهاز التنفسى العلوى بحسب وزارة الصحة في " الرشح والعطس وارتفاع فى درجة الحرارة والتهابات في الحلق وتكسير بالجسم بسيط".

ويعد المتحور الجديد ضعيف ولكنه سريع الانتشار لكونه يتمسك بالخلية بشكل أقل، والذي سيكون أكثر خطرًا مع أقتراب موسم الشتاء.

الوقاية من متحور اميكرون

تأتي أبرز سبل الوقاية من متحور أميكرون الجديد في الآتي:

ارتداء قناع الوجه في الأماكن الداخلية العامة.

المحافظة على مسافة ستة أقدام على الأقل بينك وبين الآخرين.

تجنب التجمعات الكبيرة والاختلاط بالخارج.

الحصول على التطعيم والتعزيز بمجرد أن تصبح مؤهلًا.

تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض.

تجنب لمس العين والأنف والفم.

البقاء في المنزل عندما تكون مريضًا.

تغطية السعال أو العطس بمنديل ثم رمي المنديل في سلة المهملات.

تنظيف الأشياء والأسطح الملموسة بشكل متكرر بانتظام.

غسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون.