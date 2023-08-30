سر حديقة الأخطبوطات في المحيط الهادئ (فيديو)

تقع حديقة الأخطبوطات أكبر تجمع للأخطبوط في العالم على بُعد ميلين تحت المحيط المقابل لكاليفورنيا، حيث ينتشر كلؤلؤات على تلة أسفل بركان ديفيدسون.

وتعمل مياه البركان الدافئة على فقس بيض الأخطبوط في غضون عامين، بينما يحتاج لعشر سنوات للفقس بالمياه الباردة، ما ساعدها على التكاثر بسرعة هائلة، حيث يعتقد بوجود أكثر من 20 ألفا هناك.

وأطلق عليها العلماء اسم الأخطبوطات اللؤلؤية؛ لأنها تبدو وهي تجلس على بيضها كلؤلؤات منثورة.

تمكن الفريق من مراقبة حديقة الأخطبوطات بتفصيل كبير بفضل التكنولوجيا البحرية المتقدمة والتعاون مع الباحثين المحليين الآخرين. تجمع الآلاف من الأخطبوطات في أعماق البحار يمكن أن يوفر فهمًا أعمق للموئل الفريدة الأخرى وحمايتها من تأثيرات المناخ والتهديدات البيئية الأخرى.

توجد حديقة الأخطبوطات على عمق يبلغ 3200 مترًا تحت سطح المحيط، وقد تم تحديد وجود 4707 أنثى تعشش في مساحة تبلغ 25 ألف متر مربع في وسط الموقع. ويقدر أن إجمالي عدد الأخطبوط في الموقع يصل إلى 20 ألف فرد، من الذكور والإناث على حد سواء.

تهديدات بيئية تواجه الأخطبوطات في أعماق البحار

التغيرات المناخية: يؤثر التغير المناخي على درجة حرارة المياه وتوزيع الأكسجين والتغذية في البحار. قد يتسبب ارتفاع درجة حرارة المياه في تغير توزيع الأخطبوطات وتأثيراتها على تكاثرها ونموها.

التلوث البحري: يعتبر التلوث البحري من التهديدات الجوهرية للحياة البحرية. النفايات البلاستيكية والتلوث الكيميائي يمكن أن يؤثر على صحة الأخطبوط ويسبب مشاكل في التكاثر والنمو.

الصيد الزائد: يتعرض الأخطبوط لصيد زائد من قِبَل الصيادين، سواء كان ذلك عمدًا أو بشكل عرضي عند اصطياد أنواع أخرى. قد تؤدي ممارسات الصيد غير المستدامة إلى انخفاض أعداد الأخطبوط وتهديد استدامة المجتمعات البحرية.

تدمير المواطن البحرية: تعتبر أعمال البناء والتنمية في المناطق الساحلية وقرب المناطق البحرية العميقة تهديدًا لمواطن الحياة البحرية بما في ذلك الأخطبوط. قد يؤدي تلك التدميرات إلى فقدان الموائل وتغييرات في البيئة التي تتطلبها الأخطبوطات للعيش والتكاثر.

الاضطرابات الصوتية: يمكن أن تتسبب الأنشطة البشرية مثل الاستكشاف البحري والتنقيب عن الموارد البحرية في إصدار أصوات عالية قد تؤثر على الأخطبوط وتزعجها أو تؤثر على قدرتها على التواصل والاستشعار.