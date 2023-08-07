حقيقة صور نفوق أسماك البلطي والبوري بالإسكندرية (فيديو)

قال عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن الصور المتداولة لنفوق أسماك البلطي بالإسكندرية غير حقيقية، فأسماك البلطي لا تعيش في المياه المالحة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على سي بي سي، مساء الأحد أن صورة الاسماك النافقة ليس لها علاقة بمنطقة المكس بالإسكندرية، ومياه المنطقة المتهمة بنفوق الأسماك لا يوجد بها أي مشاكل بيئة، وسليمة تمامًا.

لا وجود لأسماك البلطي في البحار والصورة المتداولة غير سليمة

وتابع :"لا وجود لأسماك البلطي في البحار، والصورة المتداولة غير سليمة، فالسمك غير موجود في تلك المناطق"، مشيرا ر إلى ان هناك صور أخرى بخلاف صور أسماك البلطي لأسماك يقال أنها نافقة، وهذا غير حقيقي، فالوضع أن هذه المنطقة هي منطقة عمل، لمشروع قريب من الميناء.

وأردف: "حركة المياه تتأثر بالمشروع، وممنوع فيها الصيد ، والمنطقة شهدت تكاثر على مدار سنة، حتى جاء أحد الصيادين واستغل ذلك، وقام بصيد أطنان من أسماك البوري، ومعظمها تأثر كثيرًا ولم يتحمل ضغط الشبك.