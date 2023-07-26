باحثون يكشفون سر تعاطي أسماك قرش لكوكايين (فيديو)

قام مجموعة من العلماء بالبحث لمعرفة ما إذا كانت أسماك القرش قبالة سواحل فلوريدا قد تناولت أو لامست الكميات الهائلة من الكوكايين التي تم إلقاؤها في هذه المياه.

أفرغ المهربين على مر العقود، كميات ضخمة من الكوكايين على شواطئ فلوريدا بعد أن تم تهريبها من أمريكا الجنوبية والوسطى.

صادر خفر السواحل كميات كبيرة منها، وغالبا ما يتم إغراق السفن في البحر، إما لإتلافها أو التهرب من الملاحقة.



أجرى العلماء مجموعة من التجارب لمعرفة ما إذا كانت الآلاف من أسماك القرش، كما يروي الصيادون، قد تناولت المخدرات الملقاة.

وقام العلماء بالغوص في أعماق المحيط بحثا عن سلوك غريب لأسماك القرش، ويظهر في الفيديو أسماك القرش تتصرف بطرق غير متوقعة، بحسب مقالة نُشرت في موقع "لايف ساينس" العلمي.