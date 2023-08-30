الأسهم اليابانية: اقتناص الصفقات يرفع "نيكاي" لأعلى مستوى في 3 أسابيع

أغلق المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية على أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء، مع إعادة المستثمرين شراء أسهم انخفضت أسعارها وبدفعة من صعود خلال الليل في وول ستريت أدى لرفع المعنويات في السوق.

الأسهم اليابانية

وأنهى "نيكاي" فى أسواق الأسهم اليابانية الجلسة مرتفعا بما يصل الى نحو 0.33% مسجلا 32333.46 نقطة وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أغسطس آب إثر مكاسب مستمرة لثالث جلسة على التوالي.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.43% ليصل إلى مستوى نحو 2313.38 نقطة.

وصعد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.97%، ما قدم أكبر دعم لنيكاي. كما زاد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 0.7% وكيوسيرا المصنعة للمكونات الإلكترونية 2.33%.

وارتفع قطاع البنوك فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.41% ليصبح القطاع الفرعي الأفضل أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الفرعية وعددها 33.

وصعد سهم تويوتا موتور فى أسواق الأسهم اليابانية بنسية 1.03% بعد أن قالت أكبر شركة سيارات في العالم من حيث حجم المبيعات إنها ستستأنف العمليات في مصانع التجميع في اليابان اليوم الأربعاء بعد عطل في أحد أنظمة الإنتاج أدى لتوقف الإنتاج المحلي.

واتسم أداء أسهم شركات التجزئة بالضعف مع تراجع أسهم شركات مشغلة للمتاجر متعددة الأقسام. وهبط سهم تاكاشيمايا 1.49% ليسجل بذلك أسوأ أداء على نيكي. كما نزل سهم سيفن اند آي المشغلة لمتاجر الأغذية 1.6% وفاست رتيلينغ المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.63%، ما شكل أكبر ضغط على نيكاي.

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع وسط تفاؤل بشأن أسعار الفائدة

الأسهم الأمريكية

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود أسهم تسلا وإنفيديا وشركات أخرى عملاقة بعد تراجع فرص العمل الشاغرة في يوليو، مما عزز التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة.

ولامس المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع فى أسواق الأسهم الأمريكية أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين خلال الجلسة بعد أن أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة الذي أجرته وزارة العمل أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ 8.827 مليون في يوليو، منخفضا للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 64.39 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 1.45% ليصل الى مستوى 4497.70 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى مستوى نحو 239.36 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 1.74% ليصل إلى مستوى 13943.37 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 294.97 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.85% ليصل إلى مستوى 34854.95 نقطة.