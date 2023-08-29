الأسهم الأمريكية تهبط مع ترقب بيانات اقتصادية مهمة

فتحت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية ( وول ستريت ) على انخفاض خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن المراهنة بقوة قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع ستوفر المزيد من الدلائل على حالة الاقتصاد.

الأسهم الأمريكية

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 28.86 نقطة أو بنسبة تراجع تعادل نحو 0.08% ليصل عند الفتح إلى مستوى 34531.12 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى فى أسواق الأسهم الأمريكية منخفضا بواقع 0.56 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.01% ليصل إلى مستوى 4432.75 نقطة.

في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا بما يصل الى نحو 17.90 نقطة أو بنسبة هبوط تعادل نحو 0.13% ليصل إلى مستوى نحو 13687.23 نقطة عند الفتح.

الأسهم الأوروبية : ترتفع عند الفتح وقطاع التعدين يتصدر المكاسب

الأسهم الأوروبية

صعدت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند الفتح وتصدرت أسهم شركات التعدين المكاسب مستفيدة من زيادة أسعار المعادن، فيما ارتفع سهم إن.إن جروب بعد إعلان الشركة النتائج نصف السنوية.

زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.6 %،وهو أعلى مستوى في أسبوعين.

وصعد المؤشر الفرعي لشركات التعدين فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 1.7%مع زيادة أسعار النحاس بفعل انخفاض الدولار والدعم من الصين، أكبر مستهلك للمعدن .

وقفز سهم إن.إن جروب فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 8.4 %بعدما قالت شركة التأمين الهولندية إن وضعها المالي تحسن في الشهور الستة الأولى من 2023.

وارتفع مؤشر العقارات فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 1.7 %في التعاملات المبكرة، بحسب الاسواق العربية.

وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 1.3 %مع عودة المستثمرين في لندن بعد عطلة أمس الاثنين.

وارتفع سهم بونزل فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 3.5 %بعد رفع الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية المعدلة،وزاد سهم تيليكوم إيطاليا 2.3% بعد موافقة ميلانو على مرسومين يتيحان لوزارة الاقتصاد الاستحواذ على حصة تصل إلى 20 % من شبكة الخطوط الأرضية بشركة الاتصالات.