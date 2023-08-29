تباين أسواق الأسهم الخليجية فى جلسة اليوم

أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين خلال جلسة تعاملات، اليوم الثلاثاء، 29 أغسطس مع ارتفاع معنويات المستثمرين بسبب الجهود التي تبذلها الصين لدعم سوقها المتعثرة، بينما تأثرت الأسواق أيضا بأسعار الطاقة المتقلبة.

الأسهم في منطقة الخليج

واتخذت بكين سلسلة من الإجراءات في مطلع هذا الأسبوع لدعم السوق، مثل خفض رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف وتخفيف قواعد القروض الهامشية والحد من عمليات الإدراج الجديدة.

وتسببت هذه الإجراءات في دعم أسواق الأسهم التي اهتزت هذا الشهر بسبب الضغوط الجديدة في سوق العقارات في الصين والعودة لبيع سندات الخزانة الأميركية .

مؤشر الأسهم السعودية

الأسهم السعودية

وفى السعودية وتخلى مؤشر الأسهم السعودية عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا بما يصل الى مستوى نحو 0.2%، متأثرا بتراجع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بما يصل نسبته نحو 1.3%.

وارتفع مؤشر الأسهم فى أبوظبي بما يصل نسبته نحو 0.1%، مدعوما بارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة بما تصل نسبته نحو 0.1%، فيما تراجع مؤشر دبي بما تصل نسبته نحو 0.4%.

وقالت شركة "سينتين" لخدمات التأمين الطبي أمس الاثنين إنها ستبيع شركة سيركل هيلث البريطانية لإدارة المستشفيات وخدمات الرعاية الصحية لشركة بيور هيلث الإماراتية في صفقة تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار شاملة الديون، في ظل إعادة تركيز شركة التأمين الطبي الأميركية على أعمالها الرئيسية.

وارتفع مؤشر الأسهم فى القطري بما يصل الى نحو 0.3% مع صعود سهمي مصرف قطر الإسلامي بما تصل نسبته نحو 0.9% وشركة صناعات قطر للبتروكيماويات بما تصل نسبته نحو 0.6%، بحسب موقع الاسواق العربية.

أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، بسبب المخاوف المتعلقة بالإمدادات بعد اتجاه إعصار نحو ساحل الخليج الأميركي، مما حد من التوقعات المتشائمة بشأن احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرة أخرى وهو ما يقوض الطلب.

أسعار النفط

وخارج منطقة الخليج، فقد ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بما يصل الى نحو 0.2%، مع ارتفاع سهم شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير بما يصل نسبته نحو 0.6%.