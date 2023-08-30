غياب ثنائي الشباب الأساسي عن مباراة الخليج المقبلة

يفتقد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي لخدمات ثنائي الفريق الأساسي، في مواجهة نادي الخليج المقبلة في الجولة الخامسة من من منافسات دوري روشن لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

غيابات الشباب أمام نادي الخليج

يغيب عن قائمة الشباب التي تخوض مباراة الخليج المقبلة كل من إيفر بانيجا بسبب حصولة على بطاقة حمراء في لقاء النصر الماضي، والتي تحصل عليها في الدقيقة 78 من عمر اللقاء بطريقة مباشرة.

وعن ثاني الغيابات سيخسر الشباب خدمات اللاعب إياجو سانتوس بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء النصر أمس، وذلك بعد البطاقة الأولى التي كانت أمام الأخدود في الجولة الاولى ولقاء ضمك في الجولة الثالثة، ولقاء النصر في الجولة الرابعة.

مباراة الشباب المقبلة في الدوري السعودي ستكون أمام نادي الخليج المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 2 من شهر سبتمبر الجاري 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يحتل الشباب المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطتين عقب خسارة مواجهتين والتعادل في مواجهتين أيضًا، ويمتلك الفريق أضعف خط دفاع في المسابقة بـ 9 أهداف دخلت شباك الليوث.