الشرقية تستعرض موقف تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية او البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، وممثلين عن ادارتي الحماية المدنية والمرور، وممثل مكتب المستشار العسكري، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الإجتماع تم استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة إنتهت من تحرير 12296 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ليؤكد محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.

وتطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وتمت الإشارة الي ان المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية انتهت من إزالة 3435 حالة تعدي ما بين 2091 حالة بناء مخالف علي مساحة 429410 متر، و1344 حالة تعدي علي الأرض الزراعية علي مساحة 2876 فدان، ليؤكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون وتطبيق القانون علي المخالفين، مشيداً بمجهودات الأجهزة الأمنية وتعاونها مع المحافظة خلال تنفيذ الموجة.

وتم عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 112170 متغير منهم 95530 متغير ولاية المحافظة و2557 متغير خارج ولاية المحافظة وتم الرد على 100367 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 91.7%، ليؤكد محافظ الشرقية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً لن نسمح لأحد بمخالفة القانون.

وتطرق الإجتماع إلى عرض موقف الإعلانات خلال شهر اغسطس الجاري، وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 1013 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 747 اعلان، وذلك طبقًا للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

كما تم استعراض موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء علي منظومة التراخيص الجديدة، وتمت الاشارة إلي أن اجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 533897 طلب وتم انهاء 531527 بنسبة تنفيذ 99.56 % ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم (الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

كما تم استعراض موقف التصالح في مخالفات البناء وتمت الإشارة، إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248635 وعدد الطلبات التي تم ادراجها طبقا للنموذج 6 بلغت 17888 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 7 اللجنة الفنية بلغت 300 وعدد الطلبات المنتهية بلغت وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) بلغت 17430 طلب.

وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ خط طرد عزبة خليل العزازي بمركز الزقازيق بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

ووجه محافظ الشرقية، مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات بإعداد حصر للمباني الإدارية والمقار التابعة لكل جهة بالتعاون مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالمحافظة، وذلك للوقوف على الحالة الإنشائية لها حفاظاً على أرواح العاملين بها والمترددين عليها، وكذلك تكثيف الندوات التثقيفية للعاملين بحجم الإنجازات التي تقوم بها كل جهة والدور الذي تقوم به الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة حياه المواطنين، قائلاً أن حجم الإستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطى 60 مليار جنيه، ونعمل جاهدين للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

وخلال الإجتماع قدم محافظ الشرقية التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذي وأبناء الشرقية بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام، مقدماً لهم الدعوة لأداء صلاه الجمعة القادمة والتي سيتم نقلها على الهواء مباشرة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، داعياً المولي عز وجل ان يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن شهر سبتمبر القادم سوف يشهد افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة، إبتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة، قائلاً انه سيتم توجيه الدعوة لدولة رئيس مجلس الوزراء والساده الوزراء المعنيين لمشاركة أبناء الشرقية احتفالاتهم بعيدهم القومي.

وأكد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والميادين الرئيسية لإضفاء لمسة جمالية وحضارية عليها، وكذلك الاهتمام بتجميل واجهات دواوين المديريات الخدمية والمصالح الحكومية ابتهاجا بالعيد القومي للمحافظة، ولتظهر المحافظة بالشكل التذي يليق بعراقتها واصالتها.