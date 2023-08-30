أطلقت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل مبادرة سلامتك تهمنا بمديرية العمل بدمياط ، وذلك بقاعة شركة الوسطاني للبترول بدمياط ، بحضور ممثلي 25 شركة، وأكثر من 75 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من مجالات وقطاعات مختلفة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة .

واوضحت الوزارة في بيان لها ، انها تلقت تقريراً من مني الاطروش مدير مديرية عمل دمياط ، أوضحت فيه أنه تم خلال المبادرة توضيح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة على مستوى المنشآت والأنشطة المختلفة بمحافظة دمياط ، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط ، كما ألقت المهندسة هالة محمود مدير إدارة السلامة بدمياط كلمة حول دور وأهمية مبادرات سلامتك تهمنا في توعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ..

تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية

وأضافت مدير المديرية أنه ألقى المحاضرة الأولى ضمن المبادرة المهندس مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وكيفية تشكيل الأجهزة الوظيفية للسلامة ،وما هي القواعد والإجراءات اللازمة لتدريبهم ، وما هو دور كل من لجنة السلامة والجهاز الوظيفي للسلامة في الحفاظ على العمال من الحوادث والإصابات والحفاظ على المنشآت ورأس المال ، وذلك لضمان سير العملية الانتاجية وزيادة الإنتاج والدخل للعاملين ، كما تطرق أيضاً إلى معرفة ما هو تصريح العمل وما أهمية التصريح وانواع تصاريح العمل وما هي الإجراءات المتبعة عند إصدار تصريح العمل ، كما قامت المهندسة سحر محمد من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة بالقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي أسبابها ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها والوقاية منها .

العمل تطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات بدمياط

العمل تطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات بدمياط

العمل تطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات بدمياط

العمل تطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات بدمياط

العمل تطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات بدمياط