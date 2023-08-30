الأولمبية المصرية تستقبل سفير كوريا الجنوبية بمصر

استقبل المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اليوم في مقر اللجنة الأولمبية المصرية كيم يون هيون سفير دولة كوريا الجنوبية في مصر.

وقام سفير دولة كوريا الجنوبية بزيارة للمتحف الأولمبي بمقر اللجنة الأولمبية المصرية معربا عن إعجابه بمقر اللجنة الأولمبية المصرية والمتحف الأولمبي.

اللجنة الأولمبية وسفير كوريا الجنوبية

وقام المهندس هشام حطب بإهداء سفير دولة كوريا الجنوبية درع المسلة المصرية وكتيب اللجنة الأولمبية المصرية.

اللجنة الأولمبية وسفير كوريا الجنوبية

وشهدت الزيارة حديث بين المهندس هشام حطب وسفير كوريا الجنوبية الحديث عن الرياضة المصرية والتعاون المثمر بين الجميع.

اللجنة الأولمبية وسفير كوريا الجنوبية

وكان سفير دولة كوريا الجنوبية بمصر قد قام بزيارة اتحاد التايكوندو المصري اليوم في حضور المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو.