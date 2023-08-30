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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يستمع لعرض ريال مدريد بشأن ضم مبابي

مبابي
مبابي

وافقت إدارة باريس سان جيرمان على الاستماع لعروض الدولي الفرنسي كيليان مبابي، بعد العلاقة التي أصبحت متوترة بين اللاعب برئيس النادي ناصر الخليفي، خلال الفترة الماضية.

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 أوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، يستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم عرضًا رسميًّا لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع مبابي.

أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رئيس الريال يرى أن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي العاصمي، يرغب في تخفيض قيمة انتقال اللاعب للفريق الذي يتقدم بعرض للدولي الفرنسي.

 شددت على الخليفي وافق على تخفيض 50 مليون يورو قيمة انتقال مبابي خلال الفترة الحالية.

 أتمت "سبورت" تقريرها على أن الملكي مستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم عرض رسمي لباريس للتعاقد مع مبابي، إذْ سيحصل اللاعب على راتب سنوي 50 مليون يورو.

يذكر أن مبابي لديه رغبة قوية في الانتقال لريال مدريد الإسباني، بعدما رفض عدد من العروض خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها تشيلسي والهلال السعودي وليفربول الإنجليزي.

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