محافظ الشرقية: إعداد تقرير مفصل بالحالة الإنشائية للمباني الحكومية بالمراكز والمدن

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ خط طرد عزبة خليل العزازي بمركز الزقازيق بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، وممثلين عن ادارتي الحماية المدنية والمرور، وممثل مكتب المستشار العسكري، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ووجه محافظ الشرقية، مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات بإعداد حصر للمباني الإدارية والمقار التابعة لكل جهة بالتعاون مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالمحافظة، وذلك للوقوف على الحالة الإنشائية لها حفاظاً على أرواح العاملين بها والمترددين عليها، وكذلك تكثيف الندوات التثقيفية للعاملين بحجم الإنجازات التي تقوم بها كل جهة والدور الذي تقوم به الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة حياه المواطنين، قائلاً أن حجم الإستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطى 60 مليار جنيه، ونعمل جاهدين للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

وخلال الإجتماع قدم محافظ الشرقية التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذي وأبناء الشرقية بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام، مقدماً لهم الدعوة لأداء صلاه الجمعة القادمة والتي سيتم نقلها على الهواء مباشرة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، داعياً المولي عز وجل ان يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن شهر سبتمبر القادم سوف يشهد افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة، إبتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة، قائلاً انه سيتم توجيه الدعوة لدولة رئيس مجلس الوزراء والساده الوزراء المعنيين لمشاركة أبناء الشرقية احتفالاتهم بعيدهم القومي.

وأكد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والميادين الرئيسية لإضفاء لمسة جمالية وحضارية عليها، وكذلك الاهتمام بتجميل واجهات دواوين المديريات الخدمية والمصالح الحكومية ابتهاجا بالعيد القومي للمحافظة، ولتظهر المحافظة بالشكل التذي يليق بعراقتها واصالتها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كرم كل من محمد عبد العال رئيس مركز ومدينة الحسينية، والمحاسب أحمد جابر والمشرف العام على الإدارة العامة للمركبات، بمنحهما ميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة وشهادة تقدير، وذلك لبلوغهما السن القانوني للمعاش، وتقديراً لما قدماه من جهد وأداء متميز خلال فترة عملهما بالجهاز الإداري.

وأشاد محافظ الشرقية، بأداء المكرمين خلال فترة عملهما متمنياً لهما دوام التوفيق في حياتهما الجديدة مثمناً ما قدماه من عطاء وجهد ملموس للإرتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمات المؤداه للمواطنين.

وكرم محافظ الشرقية العاملين بمكتب الاتصال السياسي بالديوان العام، تقديرا للجهد المبذول في العمل وسرعة الاستجابة للطلبات المقدمة من نواب البرلمان بإنهاء مصالح المواطنين في دوائرهم المختلفة، والذي دعا مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الادارة المحلية رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات والتدريب لتوجيه الشكر لهم لأدائهم المتميز.

وقدم المكرمون الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية على لفتته الطيبة وتكريمهم بحضور أعضاء المجلس التنفيذي والتي تمثل دافعًا لهم للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوي الأداء.

وخلال الاجتماع هنأ محافظ الشرقية الدكتور هشام مسعود لتجديد الثقة لمدة عام أخر وكيلا لوزارة الصحة بالشرقية، ورحب بالعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، متمنيا لهما دوام التوفيق والسداد في اداء عملهما، كما رحب محافظ الشرقية، بكل من محمد عبد المنعم رمضان ومحمد السواح ومعاذ محمد ناصف وعمرو مصطفي رؤساء مدن الحسينية وأولاد صقر ومنشأة أبو عمر وصان الحجر القبلية الجدد، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والاستمرار في تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.