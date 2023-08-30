"جهود الدولة المصرية لمكافحة التنمر “ ندوة توعوية بمركز شباب حورس بسوهاج

نظم مركز شباب حورس بسوهاج ندوة تعريفية وتوعوية عن جهود الدولة المصرية في مكافحة ظاهرة ” التنمر “ بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة وذلك تنفيذًا للخطة الداخلية للمركز عن شهر أغسطس ٢٠٢٣ حيث انه في السنوات الأخيرة تنامت ظاهرة “التنمر” وبرزت بشكل كبير وبدأت تسترعي إنتباه القيادة السياسية الحكيمة .

وقال المحاضر، إن ظاهرة التنمر بدأت تأخذ منحنى أكثر حدة ويخرج عن جدران المدارس وبين الطُلاب والأطفال حتى أصبحت بمثابة ظاهرة تبرز على السطح في المجتمع المصري ما بين الفترة والأخرى وباتت مشاهد مقاطع الفيديو المصورة التي تروج لحوادث تنمر جزءا لا يتجزأ من حياة المصريين في الآونة الأخيرة وان جميع الأديان السماوية تحرم تعمد الضرر للآخرين حتى ولو بكلمة .



وشدد المحاضر، على ضرورة مواجهة ظاهرة التنمر لأنها ظاهرة عدوانيّة وغير مرغوب فيها وهى تنطوي على مُمارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فردٍ أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وتنتشر هذه الظاهرة بشكلٍ أكبر بين طلّاب المدارس وتتّصف سلوكيّاتها بالتّكرار بمعنى أنها قد تحدث أكثر من مرة كما أنها تعبّر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسّلطة بين الأشخاص .



وأضاف أن الأفراد الذين يمارسون التنمّر يلجأون إلى إستخدام القوّة البدنيّة للوصول إلى مبتغاهم من الأفراد الآخرين وفي كلتا الحالتين سواءً أكان الفرد من المتنمرين أو يتعرّض للتنمّر فإنه معرّض لمشاكل نفسيّة خطيرة ودائمة وفي نهاية اللقاء أبدي الجميع عن إمتنانهم وسعادتهم البالغة لمشاركتهم في هذه النوعية من الندوات.



وأشاد الدكتور محمد فريد وكيل الوزارة بالدور الكبير لمراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج لأنها أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها المجتمع المدني متمنيًا لهم دوام التوفيق .