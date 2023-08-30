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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الكويت: دعم وتمكين المرأة اقتصاديا ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمبادرين

بوابة الوفد الإلكترونية

 

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتي الشيخ فراس سعود المالك الصباح، على دعم وتمكين المرأة الكويتية اقتصاديا ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمبادرين في عرض وتسويق منتاجتهم وتوفير جميع أوجه الرعاية لهم.

 

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وقال الوزير الكويتي - في تصريح اليوم الأربعاء خلال افتتاحه معرض الأسر المنتجة (دكاكين 2) الذي تنظمه إدارة الرعاية الأسرية بقطاع التنمية الاجتماعية (بوتيك 33) بمشاركة عدد من الأسر الكويتية والأشخاص ذوي الإعاقة المنتجين بالمجتمع ويستمر حتى الثاني من سبتمبر القادم - إن ما شاهده من المبادرات المطروحة يبعث على التفاؤل لا سيما المهارة والدقة الملحوظة بالمنتجات المعروضة مشددا على تسخير جميع امكانات الوزارة لخدمة مثل تلك المشروعات الداعمة للأسر المنتجة.

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