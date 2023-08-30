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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة اَرسنال

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

تلقى مانشستر يونايتد ضربة موجعة قبل مواجهة اَرسنال، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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وأعلن اليونايتد عبر الحساب الرسمي له عن غياب المدافع الفرنسي رافائيل فاران عن لقاء اَرسنال، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال المواجهة الماضية.

وكان فاران قد تعرض للإصابة أمام نوتينجهام فورست، والتي شهدها ملعب "أولد ترافورد"، حيث انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 3/2.

وقام المدرب إيريك تين هاج، بتغيير فاران في بداية الشوط الثاني من المباراة، حيث شارك فيكتور ليندلوف، بدلًا منه.

وأكدت تقارير صحفية أن فاران سيغيب عن مانشستر يونايتد لعدة أسابيع مقبلة، بعد الإصابة التي تعرص لها أمام نوتينجهام.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة المان يونايتد أمام اَرسنال في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين وخسر مباراة واحدة.

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