الأهلي يخوض مراناً وحيدًا اليوم بمعسكر النمسا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا وحيدًا اليوم الأربعاء في الخامسة مساء بتوقيت النمسا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليا في النمسا.



وكان الفريق قد خاض تدريباته الجماعية أمس على فترتين صباحًا ومساءً، في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.



ويركز الجهاز الفني للأهلي، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بالإضافة للجوانب الخططية والتكتيكية، من أجل تجهيز كل اللاعبين، خلال معسكر إعداد الفريق.



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

تأجيل ودية الأهلي بالنمسا

يذكر أن كشف ماورفيرك النمساوي، والذي كان مقرر له مواجهة الأهلي وديًا، في أولى مباريات المارد الأحمر الودية، استعدادًا للموسم الجديد 2023/2024، عن تأجيل المباراة.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي أمام ماورفيرك النمساوي، في أول مباراة للفريق الأحمر في معسكره بالنمسا، والتي كانت في السابعة من مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن ماورفيرك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تأجيل المباراة، بعدما قام المارد الأحمر بإبلاغ الفريق بوجود عدد من اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات قوية خلال الفترة الأخيرة.

وتسيطر حالة من القلق على الجهاز الفني للأهلي من خوض المباراة، حتى لا يتعرض اللاعبين لإصابات أقوي.

في سياق متصل، يبحث عمرو مرزوق، المسؤول عن المعسكر في النمسا، عن الاتفاق مع فريق يشارك في الشامبيونزليج الأوروبي خلال الفترة المقبلة، بعد إلغاء ودية ماورفيرك.

يذكر أن الأهلي يواصل استعداده بكل قوة لخوض مواجهة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والمقررلها 15 سبتمبر.