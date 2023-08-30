ارتفاعات جديدة بأسعار منتجات التونة بالأسواق سبتمبر المقبل

أعلنت بعض شركات منتجات التونة، ارتفاع أسعار منتجاتها بالأسواق اعتبارًا من بداية سبتمبر المقبل، بالأسواق المحلية، ليصل سعر تونة دولفين قطعة واحدة 200 جرام إلى 2530 جنيهًا للكرتونة داخل السوق المصرية.

أسعار التونة:

وبحسب مستند حصلت عليه "بوابة الوفد الإلكترونية" نسخة منه: ارتفعت أسعار تونة دولفين قطعة واحدة 200 جرام لتسجل سعر 53 جنيهًا للعبوة الواحدة، في حين تسجل سعر الكرتونة نحو 2530 جنيهًا التي تحتوي على 48 عبوة، وارتفعت أيضًا أسعار تونة دولفين سهلة الفتح 150 جرامًا لتسجل سعر الكرتونة نحو 2120 جنيهًا.

وارتفعت أسعار تونة دولفين قطعة واحدة حار 200 جرام لتسجل نحو 2550 جنيهًا للكرتونة، وارتفعت أسعار تونة دولفين سهلة الفتح بالليمون 170 جرامًا لتسجل 51 جنيهًا.

بينما ارتفعت أسعار تونة دولفين قطع سهلة 185 جرامًا لتسجل نحو 48 جنيهًا للعبوة الواحدة، فيما تسجل سعر 2350 جنيهًا للكرتونة.

وارتفعت أسعار سردين دولفين سهل الفتح وحار سهل الفتح 200 جرام ليسجل سعر الكرتونة الواحدة 1525 جنيهًا، وارتفعت أسعار تونة دولفين شرائح سهلة الفتح بجميع أنواعها لتسجل سعر الكرتونة الواحدة 2450 جنيهًا.

وقفز سعر الكرتونة وزن 170 جرامًا مدخن لتسجل 2450 جنيهًا، وزادت الكرتونة من نوع التونة بارد وزن 170 جرامًا لتسجل 2440 جنيهًا.

أسعار تونة دولفين بعد الزيادة:

وزاد سعر الكرتونة دولفين قطع وزن 150 جرامًا للكرتونة التي تحتوي على 48 عبوة لتسجل 2120 جنيهًا، كما زادت سعر الكرتونة التونة المفتتة لتسجل 1300 جنيه، والتي تضم عبوات وزن الواحدة 140 جرامًا.

وسجلت كرتونة دولفين سردين سهلة الفتح وزن 125 جرامًا بسعر 1430 جنيهًا، دولفين سردين حار سهل الفتح وزن 125 جرامًا بسعر 1460 جنيهًا للكرتونة.

من جانبه، قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية: “إن الزيادات الجديدة تم تطبيقها بداية من شهر سبتمبر المقبل”، موضحًّا أن الزيادات ترجع لزيادة سعر المواد الخام ونقصها من الأسواق.

أكد المنوفي في تصريحات خاصة "لبوابة الوفد الإلكترونية" أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤقت، مطالبًا المواطنين بعدم التكالب على الشراء وترشيد الاستهلاك، مضيفًا أن المنتجات متوافرة في الأسواق ولا داعي للشراء إلا لمتطلبات الاستهلاك اليومي.