ارتفاع جديد بأسعار جبن "دومتي" سبتمبر المقبل

قررت شركة دومتي لمنتجات الألبان والجبن، ارتفاع أسعار منتجاتها بالأسواق المحلية اعتبارًا من الشهر المقبل، ليسجل سعرعبوة جبن دومتي تتراباك بلس 500 جرام إلى 300 جنيه جملة للكرتونة 10 عبوات لتباع بنحو 30 جنيها للعبوة، مقابل 28 جنيها قبل الزيادة.

ومن جانبه أكد عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية حازم المنوفي، إن شركة دومتي للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار جبن "دومتي" بدءا من يوم 1 سبتمبر المقبل.

رفعت سعرعبوة جبن دومتي تتراباك بلس 500 جرام إلى 300 جنيه جملة للكرتونة 10 عبوات لتباع بنحو 30 جنيها للعبوة، مقابل 28 جنيها قبل الزيادة.

وبحسب قوائم الأسعار التي حصلت عليه “بوابة الوفد الإلكترونية” نسخة منها، رفعت سعر عبوة جبن دومتي تتراباك بلس 250 جراما إلى 300 جنيه جملة للكرتونة 20 قطعة لتباع بنحو 15 جنيها للعبوة، مقابل 14 جنيها قبل الزيادة.

ويتراوح سعر البيع للمستهلك للعبوة 500 جرام بين 33 و35 جنيها، للعبوة 250 جراما بين 17 و18 جنيها، كما رفعت الشركة سعر عبوة جبن دومتي لايت 250 جراما إلى 377 جنيها للكرتونة 27 عبوة لتباع بسعر 14 جنيها للعبوة، مقابل 13.5 جنيه قبل الزيادة.

يذكر أن بعض الشركات قد أعلنت ارتفاع بعض منتجات الألبان والعصائر،بالأسواق اعتبارًا من الشهر المقبل، ليسجل سعرلبن 1 لتر كامل الدسم وخالي الدسم ونصف الدسم إلى 38 جنيهًا داخل الأسواق المحلية.

أسعار المنتجات

وسجل سعر كرتونة حليب بخيره حجم نصف كيلو ارتفاعًا لتسجل 375 جنيهًا، فيما صعد سعر العبوة للتاجر 15.63 جنيه، لتصل إلى المستهلك 16.5 جنيه للعبوة.

ووصل سعر حليب جهينة كامل الدسم 1 كم إلى 426 جنيهًا، لتسجل سعر العبوة بالنسبة للتاجر مستوى 35 جنيهًا، بينما تسجل سعر العبوة للمستهلك نحو 38 جنيهًا.

وبلغ سعر لبن رايب طبيعي 1 كيلو سعر 432 جنيهًا للكرتونة، وسجلت العبوة سعر 36 جنيهًا للتاجر، ووصلت إلى 38 جنيهًا للمستهلك.

سعر لبن رايب

ورفعت الشركة سعر كرتونة حليب جهينة من حجم كيلو ونصف إلى 410،75 جنيه، لتسجل العبوة للتاجر سعر 51،34 جنيه، بينما تسجل سعر العبوة للمستهلك 55 جنيهًا.