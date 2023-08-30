ارتفاعات جديدة في أسعار منتجات الألبان والعصائر سبتمبر المقبل

أعلنت بعض شركات منتجات الألبان والعصائر، ارتفاع أسعار منتجاتها بالأسواق اعتبارًا من الشهر المقبل، ليسجل سعرلبن 1 لتر كامل الدسم وخالي الدسم ونصف الدسم إلى 38 جنيهًا داخل الأسواق المحلية.

أسعار المنتجات

وسجل سعر كرتونة حليب بخيره حجم نصف كيلو ارتفاعًا لتسجل 375 جنيهًا، فيما صعد سعر العبوة للتاجر 15.63 جنيه، لتصل إلى المستهلك 16.5 جنيه للعبوة.

ووصل سعر حليب جهينة كامل الدسم 1 كم إلى 426 جنيهًا، لتسجل سعر العبوة بالنسبة للتاجر مستوى 35 جنيهًا، بينما تسجل سعر العبوة للمستهلك نحو 38 جنيهًا.

وبلغ سعر لبن رايب طبيعي 1 كيلو سعر 432 جنيهًا للكرتونة، وسجلت العبوة سعر 36 جنيهًا للتاجر، ووصلت إلى 38 جنيهًا للمستهلك.

سعر لبن رايب

ورفعت الشركة سعر كرتونة حليب جهينة من حجم كيلو ونصف إلى 410،75 جنيه، لتسجل العبوة للتاجر سعر 51،34 جنيه، بينما تسجل سعر العبوة للمستهلك 55 جنيهًا.

ومن جانبه أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، في تصريحات خاصة "لبوابة الوفد"، إن شركة جهينة للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار عدد من منتجاتها 1 سبتمبر المقبل، مضيفًا أن الشركة رفعت سعر عبوة اللبن 1 كيلو كامل الدسم وخالي الدسم ونصف دسم إلى 35.5 جنيه لتباع للمستهلك بنحو 38 جنيها.

وأشار إلى أن الشركة رفعت سعر كيس لبن "بخيره" نصف كيلو إلى سعر 15.36 جنيه جملة، لتباع 16.5 جنيه للمستهلك.

ارتفاع أسعار ألبان وعصائر المراعي وبيتي

وحسب قوائم اسعارالمنتجات التي حصلت عليها "بوابة الوفد الإلكترونية" على نسخة منها، وارتفع سعر لبن المراعي كامل الدسم وخالي الدسم ونصف الدسم حجم 1 لتر إلى 38 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة 4 لبن المراعي كامل وخالي الدسم إلى 148 جنيها، وصعد كرتونة 6 لبن 1 لتر كامل الدسم وخالي الدسم إلى 222 جنيها، كما ارتفع سعر المراعي لبن كامل وخالي الدسم 1.5 لتر بلاستيك إلى 55 جنيها.

أسعار بيتي والمراعي بعد الزيادة

كما شهد سعر لبن بيتي خالي دسم 900 مل بلاستيك زيادة ليصل إلى 34 جنيها، وصعد سعر المراعي لبن 200 مل كامل الدسم إلى 10 جنيهات، وصعد سعر المراعي محلي 200 مل شيكولاته وموز وفراولة إلى 10 جنيهات.

كما صعد سعر عصير بيتي تروبيكانا لتر باك 1 لتر مانجو إلى 23 جنيها، وصعد سعر عصير بيتي تروبيكانا 1 لتر تفاح وأنانانس وبرتقال وجوافة وكوكتيل إلى 22 جنيها، كما صعد سعر عصير بيتي تروبيكانا 235 مل تفاح وبرتقال وجوافة وكوكتيل ومانجو وأناناس إلى 8 جنيهات.

كما قررت الشركة رفع سعر عصير كل يوم 225 مل مانجو وتفاح وجوافة وكوكتيل إلى 5 جنيهات، ورفع سعر عصير المراعي 1 لتر مانجو بلاستيك إلى 32 جنيها، ورفع عصير المراعي 1 لتر تفاح بلاستيك إلى 30 جنيها.