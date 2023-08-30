أزمة معسكر سبتمبر تتصاعد.. الأهلي يكذِّبُ مدير المنتخب

كذَّبَ مصدر مسئول داخل النادي الأهلي محمد غرابة مدير المنتخب الوطني والذي خرج بتصريحات تلفزيونية في الساعات الماضية، يؤكد وجود اتفاق سري بين الأهلي والمنتخب لضم 4 لاعبين فقط من الفريق الأحمر لمعسكر شهر سبتمبر المقبل.

قال مصدر بالأهلي: “إن محمد غرابة تحدث عن اتفاق بين الأهلي والمنتخب وهو ما لم يحدث”، موضحًا أن الأمر كان مجرد تصور تم طرحه ولم يتم الاتفاق عليه.

أضاف: "كيف سيتفق الأهلي على هذا الأمر والفريق لديه معسكر إعداد وعدد من الإصابات وبالتالي لن يستطيع تحديد الأسماء قبل تحديد جاهزيتهم من عدمها".