أسعار المواد الغذائية ترتفع بنحو 68.4% في يوليو

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس 10 أغسطس، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في يوليو 2023، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5%، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

معدل التضخم في المدن المصرية:

بلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو 35.7%، وهو أيضًا مستوى قياسي مرتفع، وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9% في يوليو بانخفاض من 2.08% في يونيو.

كان متوسط ​​توقعات 15 محللًا شملهم الاستطلاع قد قال: "إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 36.5% في يوليو".

قال الجهاز المركزي: "إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4% على أساس سنوي في يوليو".

ذكرت كابيتال إيكونوميكس التي توقعت في مذكرة سابقة ارتفاع الأسعار 36.7% سنويًّا، أن التضخم في أسعار السلع غير الغذائية صعد على الأرجح نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه.

قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: "لكن من المرجح أن يكون الغذاء هو المحرك الأكبر في يوليو، وخصوصًا القمح والسكر اللذين ارتفعت أسعارهما، وارتفع سعر السكر 24% خلال شهر واحد".

تراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

وافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر، على قرض لمصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار على أن يُصرف على مدى 46 شهرًا، غير أن المراجعة الأولى لهذا البرنامج أُرجئت وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.

قال بنك غولدمان ساكس "من المرجح أن يكون الاستقرار النسبي في سعر الصرف الموازي خلال الأسابيع القليلة الماضية قد ساعد في استقرار الأسعار في جوانب أخرى من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، لكن ضغوطَ الأسعار لا تزال واضحة في فئات بعينها مع زيادة (تدفق) السائحين".

بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، سجَّل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا على أساس سنوي بنسبة 68.2% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 55.7%، مجموعة اللحوم والدواجن 93.4%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 64.7%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 30.6%.

شهدت مجموعة الفاكهة ارتفاعًا بنسبة 42.8%، ومجموعة الخضراوات 82.3%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 38.4%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 67.6%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 76.3%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 32.5%.