إسعاف الشرقية يُنقذ مريضًا توقفت عضلة القلب أثناء قيادته السيارة

أنقذ رجال إسعاف الشرقية، حياة قائد سيارة من الموت المحقق، بعدما أُصيب بتوقف عضلة القلب، وهو على عجلة القيادة، فاقدًا القدرة على التنفس مع توقف نبضه بشكل كُلي.

تلقى فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الشرقية، استغاثة عاجلة من خلال الخط الساخن ١٢٣، تفيد ترنح سيارة ملاكي على طريق القاهرة العاشر من رمضان، حتى استقرت على أحد جانبي الطريق، وقائد السيارة مُلقى على عجلة القيادة ويعتقد في وفاته.

وعلى الفور، انطلقت سيارة كود 3105 بأقصى سرعتها، تشق طريقها إلى موقع الحادث، لتعلن وصولها لمكان الاستغاثة في وقت قياسي قارب الـ5 دقائق، ونزل المسعف من سيارة الإسعاف وهو يدرك أن لديه مهمة حيوية وأن كل ثانية تعني الكثير من حياة قائد السيارة.

بدأ المسعف في تقييم حالة المصاب، لم يكن هناك وقت للاسترخاء أو التفكير في صعوبة المهمة، فقد كان يعلم المسعف أن على عاتقه مسئولية إنقاذ المريض من حافة الموت، وبالفحص المبدئي، تبيَّن أن المريض يُعاني من توقف بعضلة القلب، حيث لايمكن تحسس النبض والتنفس.

دون أدنى تأخير، قام المسعف بإجراء عملية نقل سريعة للمريض إلى سيارة الإسعاف بمساعدة زميله، ليشرع في إجراء إنعاش قلبي رئوي ومن ثم توصيله بجهاز AED مُزيل الرجفان الآلي لإعطاء صدمات كهربائية، وكانت هذه الصدمات هي مفتاح عودة المريض للحياة، فبعد جهود مضنية وإصرار لا يلين، عاد قلب المريض يخفق من جديد، فاستطاع المسعف إخراج المريض من حالة التوقف القلبي، وإعادة توازن عضلة قلبه من جديد.

في طريقه إلى المستشفى، تابع المسعف حالة المريض، حتى الوصول إلى المستشفى، وقام بنقله من سيارة الإسعاف بحذر شديد، لتسليمه إلى فرقة طبية مُؤَهلة بالمركز الطبي العالمي، وفي هذه اللحظة، تبدل الشعور بالقلق إلى الراحة للمسعف وائل محمد السيد، وفني قيادة عبدالحميد السيد حسن، وذلك لما قدموه من عمل مشرف في إنقاذ حياة المريض.