تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، تم ترأس المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بالإدارات التعليمية، وذلك وفقًا للإعلان رقم 3 لسنة 2023، لوظيفة "مدير ووكيل إدارة تعليمية".

وحضر اللجنة أعضاء مجلس الأمناء بالمحافظة، برئاسة الدكتور محمد خليل نصر الله، ومدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة سعيد سعيد تهامي، ونقيب المعلمين مصطفى محمد علي، والدكتورة ابتسام تمساح من كلية التربية بالوادي الجديد. كما شاركت اللجنة فريق من الشؤون القانونية وشؤون العاملين والتنسيق.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أنه تم عقد اختبارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية قبل المقابلات الشخصية، في معمل الحاسب الآلي بالمديرية. وأكد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، لاختيار الكوادر المتميزة والقادرة على العطاء والتفاني في العمل، لتطويره والارتقاء به.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية