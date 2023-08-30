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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

العشري يجتمع بموظفي غرفة القاهرة لبحث سبل تطوير العمل الإداري

أيمن عشري رئيس غرفة
أيمن عشري رئيس غرفة القاهرة التجارية اجتماعا مع موظفي الغرف

عقد أيمن عشري رئيس غرفة القاهرة التجارية اجتماعًا مع موظفي الغرفة لبحث خطة العمل الإداري في الفترة المقبلة، جاء ذلك عقب جولته والتي شملت كافة الإدارات بالغرفة بداية من الدور الأول حتى الدور السابع بمقر الغرفة، في حضور نائبي رئيس الغرفة شريف يحيى وسيد النواوي، واللواء صلاح العبد أمين الصندوق وأشرف خضر أمين الصندوق المساعد، وأشرف الشيمي السكرتير العام للغرفة.

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واستمع رئيس غرفة القاهرة للآراء حول عمل الإدارات المختلفة بالغرفة وطبيعة عملها، مُطالبًا بتقرير وافٍ ومكتوب عن عمل كل إدارة ومتطلباتها من أجل تطوير العمل في الفترة القادمة، خاصة أن ميكنة العمل الإداري بما يتواكب مع التطورات العصرية هو أساس التطوير والتنمية للأنشطة التجارية المختلفة بالغرفة.

وأكّد السيد أيمن عشري أهمية الخدمات الإدارية، ولذلك كل الدعم للإدارات المختلفة بالغرفة بما ينعكس على تقديم خدمات متميزة للمجتمع التجاري.

وتابع رئيس غرفة القاهرة: إن الاهتمام بالعامل البشري الذي يعتبر ثروة حقيقية لأي مؤسسة هو أساس التطوير والتنمية، ولذلك سنُركز في الفترة القادمة على عدة محاور تطويرية منها العامل البشري.

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