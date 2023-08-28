التموين تعلن مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى هذا الموعد

قرر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بمد فترة الأوكازيون الصيفى 2023 إلى 30 سبتمبر المقبل حيث كان مقررًا أن ينتهى يوم 7 سبتمبر فتضمن القرار أن يكون لكل محل أسبوعين أيضًا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك في الأوكازيون على موافقة مديريات التموين ‏الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ويشار إلى أنه وفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفى.

من جهته أكد أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي أن العديد من المحلات التجارية تشارك فى الأوكازيون ما بين أدوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية وأن ‏الأوكازيون فرصة للمواطنين والتجار كما تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار علي عرض كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.