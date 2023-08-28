الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التموين تعلن مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى هذا الموعد

تخفيضات
تخفيضات

قرر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بمد فترة الأوكازيون الصيفى 2023 إلى 30 سبتمبر المقبل حيث كان مقررًا أن ينتهى يوم 7 سبتمبر فتضمن القرار أن يكون لكل محل أسبوعين أيضًا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك في الأوكازيون على موافقة مديريات التموين ‏الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

 

txt

وزير التموين يخاطب مجلس الوزراء للموافقة على إقامة معرض أهلا مدارس الشهر المقبل

txt

التموين: انضمام مصر لتجمع بريكس يزيد من قيمة الجنيه المصري (شاهد)

ويشار إلى أنه وفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفى.

 من جهته أكد أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي أن العديد من المحلات التجارية تشارك فى الأوكازيون ما بين أدوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية وأن ‏الأوكازيون فرصة للمواطنين والتجار  كما تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار علي عرض كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

مواد متعلقة

التموين: انضمام مصر لتجمع بريكس يزيد من قيمة الجنيه المصري (شاهد)

المصيلحي: منافذ توزيع التموين موجودة في مصر منذ آلاف السنين (شاهد)

وزير التموين يضع حجر أساس لثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بالأقصر

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023