رفع الأرز من قائمة السلع التموينية

اثار تصريح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي حول دعم الفرد التموينى غضب الكثير من المواطنين، إذ قال الوزير إن الدعم التموينى للفرد الواحد يبلغ 50 جنيها بحد اقصى ٢٠٠ جنيها للبطاقة المكونة من ٤ أفراد وبالنسبة للبطاقات التى يزيد عدد افرادها عن ٤ أفراد يكون الدعم المخصص لكل فرد ٢٥ جنيها فقط .



وأضاف الوزير أن تم رفع الأرز التموينى من قائمة السلع التموينية نظرا لان قيمة الدعم المخصص للفرد 50 جنيها وهى تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيه و كيلو سكر بسعر 12.6 جنيها وكيس مكرونة زنة 400 جرام بسعر 6.5 جنيه.لذا تم رفع الأرز من التموين.

وقال أن مخزون الأرز يكفي حتى 3.3 شهر، وسيبدأ الموسم الجديد خلال أسبوعين لافتا الى أنه يتم طرح كيلو الأرز حر في الأسواق للمواطنين بسعر 22 جنيها وبنسبة كسر 5%.

ومن جانبه قال احمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين معاون الوزير ، أنه الفرد المقيد على البطاقة التموينية يستطيع الحصول على سلعة الأرز ضمن منظومة فارق نقاط الخبز .

وأشار إلي أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي مدة 3.3 شهراً، كما أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ شهر سبتمبر القادم مما يعزز من حجم المخزون الاستراتيجي.

وتشهد محلات البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية غياب تام للارز التموينى منذ حوالى شهرين مع تواجد الأرز الحر البلدى والمستورد بسعر يبدأ من ٢١ جنيها ويصل الى ٢٨ جنيها للأصناف عالية الجودة ،بالاضافة الى طرح الارز الهندى بسعر ٢١ جنيها للكيلو والذى يحجم عن شرائه الكثيرون رغم كونه منقى الكترونيا الا انه أقل جودة من الارز المصرى