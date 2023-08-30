احتفالات شعبية في الجابون بعد سيطرة العسكريين على السلطة

بث ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة تُظهر احتفالات شعبية في الجابون، في أعقاب إعلان مجموعة من السيطرة على السلطة.

وبيّنت اللقطات، حشودا شعبية في الشوارع في مشهد يبدو أنه احتفالٌ بسيطرة العسكريين على السلطة وإلغاء نتيجة الانتخابات.

وشوهد المتظاهرون في الجابون، من فئات عمرية مختلفة، وهم يحملون علم بلدهم، فيما شوهد بعضهم وهم يحتضنون بعضهم البعض.

كما أظهرت لقطات مصورة، عددا من المواطنين في الجابون، وهم يوجهون التحية للجيش أثناء عبور عربات عسكرية في أحد الشوارع.

وظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني، على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأعلنوا الاستيلاء على السلطة بعد وقت قصير من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.

وجرى إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة، فيما سمع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل، عاصمة الجابون.

The people of 🇬🇦 Gabon are in the streets showing their support for the military coup pic.twitter.com/y5W9wl8akp — Rev Laskaris (@REVMAXXING) August 30, 2023

وفاز رئيس الجابون علي بونجو، الأربعاء، بفترة ثالثة بعد انتخابات متنازع على نتائجها، حيث قال مركز الانتخابات في البلاد إن بونجو فاز بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27% من الأصوات.