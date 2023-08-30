انقلاب الجابون.. الإعلان عن اعتقال نجل الرئيس علي بونجو

أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في الجابون عبر التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، اعتقال نجل الرئيس علي بونجو، حسبما افادت شبكة العربيةوأعلن العسكريون أن الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية في الجابون.

وكانت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني، ظهرت على شاشة التلفزيون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلنت الاستيلاء على السلطة؛ بعدما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.

وقال ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، في بيان على قناة "جابون 24"،: "باسم الشعب الجابوني... قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي".

وأضافوا أن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وأن نتائجها باطلة".

وأعلنوا السيطرة على الحكم وإلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

واعتبروا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

ودعا قادة التمرد، السكان، إلى التزام الهدوء.

ومن جهته، أعلنت عائلة رئيس الجابون، أن مصير "علي بونجو" غير معلوم وأعيد انتخاب علي بونغو الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27% من الأصوات بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات، في وقت سابق اليوم.

وعقب إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة، أعلن عسكريون في الجيش الغابوني سيطرتهم على السلطة وإغلاقهم لحدود البلاد معتبرين أن نتائج الانتخابات باطلة.

إذا فمن هو الرئيس علي بونغو؟

سياسي غابوني شغل منصب رئيس الغابون بعد فوزه في الانتخابات عام 2009

درس في باريس بجامعة بانتيون سوربون.

والده عمر بونغو الذي كان رئيسا للغابون منذ عام 1967 حتى وفاته عام 2009

خلال فترة رئاسة والده، شغل منصب وزير الشؤون الخارجية 1989-1991.

وزيرا للدفاع بين 1999-2009

في أكتوبر 2018، أصيب بونغو بجلطة دماغية بقي بعدها لمدة 10 أشهر دون ظهور علني.

على الرغم من استمرار معاناته من صعوبات في الحركة، قام في الأشهر الأخيرة بجولات في كل أنحاء البلاد وبزيارات رسمية إلى الخارج.

الأربعاء، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الغابون فوز علي بونغو بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 بالمئة من الأصوات.