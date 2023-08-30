المغربي سليم أملاح يشارك في مران فالنسيا

نجح نادي فالنسيا الإسباني في التعاقد مع الدولي المغربي سليم أملاح قادما من صفوف بلد الوليد في الميركاتو الصيفي الحالي.



وضم فالنسيا أملاح على سبيل الإعارة قادما من صفوف بلد الوليد لمدة موسم، رغم تمسك ناديه بخدمات اللاعب، بسبب حاجتهم له.



أعرب أملاح عن رغبته الكبيرة في اللعب ضمن صفوف فالنسيا، بعد هبوط ناديه بلد الوليد إلى دوري القسم الأول الإسباني.



أملاح انضم لصفوف بلد الوليد قادما من صفوف نادي ستاندر دو لييج البلجيكي في الميركاتو الشتوي في الموسم الماضي.



ولعب أملاح رفقة منتخب بلاده المغرب في كأس العالم الأخير الذي أقيم بقطر، وقدم مستويات جيدة، وكان من العناصر الأساسية التي يعول عليها المدرب وليد الركراكي.

ويترقب أملاح استدعاءه في قائمة منتخب المرغب المقبلة،ِ استعدادا لمباراة ليبيريا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024.

