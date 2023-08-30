فيليكس ينتظر تحرك برشلونة

يتحرك نادي برشلونة من أجل التعاقد مع بديل لاعبه السابق عثمان ديمبلي الذي رحل إلى صفوف باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي.



ووضع برشلونة جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد ضمن الاسماء المرشحة للتعاقد معه، بعد ابتعاد فرص ضم البرتغالي بيرناردو سيلفا بعد تجديد عقده مع مانشستر سيتي.



ويتحرك برشلونة للتعاقد مع جواو فيليكس وبدأ في اتخاذ خطوات جادة من أجل إتمام ضمه في أقرب وقت ممكن.



برشلونة يعمل على حسم صفقة جواو فيليكس من أجل إتمامها خلال الـ48 ساعة المقبلة، وسيعقد النادي اجتماعا بشأن مناقشة التعاقد معه أم لا، وسط المشاكل اللعب المالي النظيف.



أضافت التقارير، أن برشلونة يعمل بقوة من أجل ضم جواو فيليكس إلى برشلونة، ورئيس البرسا نفسه، خوان لابورتا حريص على التعاقد معه.



وتابعت أن فيليكس ينتظر برشلونة حتى النهاية، ولن يفكر في أي عروض أخرى سواء السعودية أو غيره حال إلا في حال انسحب برشلونة من السباق.



وصرح فيليكس في وقت سابق أنه يحلم باللعب ضمن صفوف برشلونة، منذ أن كان طفلا، ما تسبب له مشاكل كثيرة من قبل جماهير أتلتيكو مدريد.

